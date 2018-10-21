Пожар на заводе во Владикавказе локализован

ГУ МЧС по Северной Осетии сообщило, что пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе локализован.

«Пожар на заводе «Электроцинк» в городе Владикавказе, вспыхнувший сегодня ночью, в результате которого при тушении пожара погиб один пожарный, локализован в 13.12 мск», – передает ТАСС слова представителя МЧС.

Напомним, завод «Электроцинк» во Владикавказе охватил крупный пожар в воскресенье. Горит цех с кислотой. Погиб один пожарный, еще двое пострадали.