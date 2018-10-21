Пожар на «Электроцинке» во Владикавказе потушен

Пресс-служба завода «Электроцинк» сообщает, что пожар на предприятии во Владикавказе потушен.

«Локализованный в 13.12 пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе к настоящему времени потушен, заканчивается проливка площадей. Причиненный ущерб устанавливается. Производство на предприятии временно приостановлено», – передает РИА «Новости» слова представителя завода.

Отмечается, что эвакуация жителей близлежащих домов не понадобилась, вредных выбросов с предприятия не было, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Пожар был локализован в 13.12 по московскому времени.

В воскресенье цех завода «Электроцинк» во Владикавказе охватил крупный пожар. Сообщалось о гибели одного пожарного, еще двое пострадали.