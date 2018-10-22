Глава Северной Осетии назвал руководство «Электроцинка» ответственным за пожар

Руководство завода «Электроцинк» несет ответственность за пожар, заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Он отметил в Instagram, что необходимо понять, почему произошел пожар, а также найти виновных. По его словам, «в любом случае, ответственность за произошедшее ложится на администрацию завода и на компетентные надзорные органы».

Битаров подчеркнул, что руководство завода «взяло на себя обязательства по исключению угроз безопасности» местных жителей. Очевидно, что была проделана недостаточная работа, заявил он.