ЕС исключил возможность дальнейших переговоров по выходу Британии из союза

Евросоюз полностью исключает возможность дальнейших обсуждений о выходе Великобритании из ЕС, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

После утвержденного 25 ноября соглашения по Brexit дальнейших переговоров не будет, передает слова чиновника ТАСС.

«Одно мы можем утверждать точно: возобновление переговоров по соглашению невозможно. Нынешняя сделка - единственно возможная», – сказал Рютте после двухдневного саммита в Брюсселе.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование по Brexit, заявив, что сделка с Евросоюзом не может быть утверждена в таком виде.