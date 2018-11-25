Лидеры ЕС утвердили соглашение по Brexit

Соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и политдекларация о будущих отношениях с Лондоном утверждены лидерами 27 стран ЕС, сообщил председатель Евросовета Дональд Туск.

«27 стран ЕС (без Великобритании) утвердили Соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС – Великобритания», – передает его слова ТАСС.

Европейский дипломатический источник в кулуарах саммита ЕС по Brexit сообщил, что Испания удовлетворена гарантиями со стороны Евросоюза по проблеме Гибралтара на будущих переговорах с Лондоном об отношениях после Brexit.

«Это позволяет поддержать решение саммита по документам о Brexit», – подчеркнул источник.

Евросовет также постановил обеспечить вступление договора в силу 30 марта 2019 года, передает РИА «Новости».

Ранее в воскресенье глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что проект соглашения по Brexit – лучшая сделка, которую могла получить Британия. Перед этим глава ЕП Антонио Таяни также заявил, что Европарламент выступает за нынешний проект соглашения.