Юнкер назвал соглашение по Brexit «лучшим из возможных» для Лондона

Проект соглашения по Brexit – лучшая сделка, которую могла получить Британия, в связи с этим парламенту страны нужно поддержать ее, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Если бы я был британским парламентарием, я бы голосовал «за». Это лучшее соглашение из возможных, которые могла получить Великобритания», – передает его слова ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что поддерживает проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Он добавил, что успешный Brexit означает необходимость глубокой реформы Евросоюза.

Перед этим глава Европарламента Антонио Таяни также заявил, что ЕП выступает за нынешний проект соглашения о Brexit.

В воскресенье проводится внеочередной саммит 27 государств Евросоюза, на котором ожидается согласование проектов договоренностей по выходу Британии из ЕС.