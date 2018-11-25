Главный переговорщик от ЕС рассказал об отношениях с Британией после Brexit

Евросоюз и Великобритания после выхода Лондона из блока останутся союзниками, партнерами и друзьями, заявил главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье.

«Мы останемся союзниками партнерами и друзьями», – передает его слова РИА «Новости».

В воскресенье проводится внеочередной саммит 27 государств ЕС, на котором ожидается согласование проектов договоренностей по Brexit.

Глава Европарламента Антонио Таяни заявил, что ЕП выступает за нынешний проект соглашения о Brexit, передает ТАСС.

Ранее Испания сняла вето с соглашения по Brexit.

В четверг Евросоюз и Великобритания согласовали политическую декларацию по будущим отношениям после выхода Лондона из блока.