Испания сняла вето с соглашения по Brexit

Премьер Испании Педро Санчес сообщил, что договоренность по Гибралтару достигнута, и страна проголосует за соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

«Я проинформировал короля, что Испания достигла соглашения по Гибралтару. <...> Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания. А значит, Испания снимает вето и проголосует завтра за Brexit», – цитирует Санчеса РИА «Новости».

Санчес сделал заявление в правительственной резиденции в Мадриде.

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что внеочередной саммит 27 остающихся в Евросоюзе государств соберется в воскресенье для одобрения соглашений по Brexit.

Как он отметил в пригласительном письме, в 9.30 (11.30 мск) начнется встреча с президентом Европарламента Антонио Таяни, потом пройдет сессия для одобрения соглашения об отделении и принятия политической декларации о будущих отношениях.

«В конце мы встретимся с премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй для совместного обдумываниям следующих шагов», – написал он.

Туск напомнил, что почти два года назад, в начале переговоров о выходе Великобритании, страны ЕС согласовали указания об этом диалоге.

Перед главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье были поставлены несколько целей – сокращение неопределенности для граждан, бизнеса и стран ЕС, обеспечение уважения Британией финансовых обязательств перед ЕС, недопущение появления жесткой границы между Ирландией и Северной Ирландией.

«Переговорщик ЕС достиг этих целей», – сообщил Туск.

Он полагает, что стороны нашли наилучший из возможных компромиссов, и рекомендует одобрить результаты переговоров по Brexit.

В пятницу премьер-министр Испании Педро Санчес заявлял, что Мадрид не получил достаточных гарантий по ситуации с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС, предупредив, что проведение саммита Евросоюза по Brexit может оказаться под угрозой.

В четверг Евросоюз и Великобритания согласовали политическую декларацию по будущим отношениям после Brexit.