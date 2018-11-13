Премьер Испании предупредил о риске срыва саммита ЕС по Brexit

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадрид не получил достаточных гарантий по ситуации с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС, предупредив, что проведение саммита Евросоюза по Brexit может оказаться под угрозой.

Испанский премьер подчеркнул, что проведение намеченного на 25 ноября в Брюсселе экстренного саммита ЕС может оказаться под угрозой, если интересы Мадрида в этом вопросе не будут учтены, передает ТАСС.

«Испания оставляет за собой право наложить вето на соглашение», – заявил Санчес в посольстве своей страны на Кубе, куда он прибыл с официальным визитом.

Напомним, Испания поставила Британии ультиматум по Гибралтару. Однако, вопреки этому, переговоры премьеров двух королевств завершились провалом.