Испания поставила Британии ультиматум по Гибралтару

Премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что королевство ветирует соглашение о выходе Великобритании из ЕС, если до воскресенья в документах не будет учтено право Мадрида вести переговоры с Лондоном о будущем Гибралтара.

По его словам, в переговорах с Европейской комиссией по вопросу Brexit Испания «придерживалась конструктивной позиции», передает РИА «Новости».

«В соглашении по выходу мы нашли 184 статью, которая ставит под вопрос способность Испании вести переговоры с Великобританией о будущем Гибралтара. Это неприемлемо для правительства Испании. Недопустимо ни в соглашении о выходе, ни в декларации о будущих отношениях», – заявил Санчес по итогам переговоров с португальским премьером Антониу Коштой.

Премьер-министр Испании подтвердил, что Мадрид наложит вето как на соглашение о выходе Великобритании, так и на декларацию о будущих отношениях, если в них не будет отражена позиция Испании по Гибралтару, которая добивается участия в переговорах между Лондоном и Брюсселем по этому вопросу.

Санчес призвал Еврокомиссию и Великобританию «понять, что это основной вопрос» для Испании, и что «если это не будет решено до воскресенья, Испания, к сожалению, проголосует против и осуществит право вето».

«Мы защищаем интересы испанской нации и будем делать это до конца», – предупредил политик.

Он напомнил, что Испания согласовала с Великобританией протокол по Гибралтару, который должен стать частью соглашения, а также пять меморандумов и соглашение по налогам.

Ранее Санчес предупредил, что Испания может выступить против соглашения о выходе Великобритании из ЕС из-за ситуации вокруг Гибралтара.

Напомним, в 2017 году газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Британию не хотят отпускать из Евросоюза с Гибралтаром.