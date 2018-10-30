Испания пригрозила выступить против соглашения по Brexit

Из-за ситуации вокруг Гибралтара Испания может выступить против соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза (ЕС), заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

По словам Санчеса, 72 часа назад выяснилось, что в документе не проясняются фундаментальные для Мадрида положения, передает RT со ссылкой на RTVE.

«Гибралтар не принадлежит Великобритании. Как страна мы не можем признать то, что будет в будущем происходить с Гибралтаром, будет зависеть от переговоров Великобритании с ЕС», – сказал испанский премьер.

Он подчеркнул, что данный вопрос должен обсуждаться Британией и Испанией и в данный момент Мадрид выступает против Brexit «в таком виде».

При этом ранее Санчес называл благоразумным проект соглашения.

Напомним, в 2017 году газета ВЗГЛЯД писала, что Британию не хотят отпускать из ЕС с Гибралтаром.