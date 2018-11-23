Переговоры Британии и Испании по Гибралтару завершились провалом

Премьер-министр Испании Педро Санчес после завершения переговоров с британским премьером Терезой Мэй по Гибралтару заявил, что Мадриду и Лондону не удалось сблизить свои позиции.

Санчес подтвердил твердое намерение отстаивать интересы Испании, передает РИА «Новости».

«Если не будет изменений, мы наложим вето на (соглашение Британии и ЕС по условиям) Brexit», – заявил премьер-министр Испании.

Накануне Испания поставила Британии ультиматум по Гибралтару.

В четверг официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас подтвердил, что странам Евросоюза не удалось разрешить спорный вопрос Гибралтара, из-за которого Испания может заблокировать соглашение по Brexit.

Напомним, газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Британию не хотят отпускать из Евросоюза с Гибралтаром, а также разъясняла, какой у Мадрида есть козырь в переговорах с Лондоном.