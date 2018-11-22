Назван нерешенный вопрос в соглашении по Brexit

Государства-члены Евросоюза пока не решили спорный вопрос Гибралтара, из-за которого Испания может заблокировать соглашение по Brexit, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

«Проект документа теперь в Совете ЕС. Мы помогаем, но не решаем. Теперь страны-члены должны работать, чтобы достичь соглашения в воскресенье на саммите», – передает его слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес предупредил, что соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет ветировано, если до воскресенья не будет учтено право Мадрида вести переговоры с Лондоном о будущем Гибралтара.

В 2017 году газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Британию не хотят отпускать из Евросоюза с Гибралтаром.

В газете ВЗГЛЯД отмечали, что Британия готова отстоять Гибралтар силой.