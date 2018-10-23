Британия готова силой отстоять Гибралтар

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21 ноября, среда  |  Последнее обновление — 16:20  |  vz.ru
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Зачем российским военным запрещенные украинские авиадвигатели

Минобороны РФ в поиске украинских двигателейФото: Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net
Министерство обороны РФ неожиданно объявило тендер на украинские авиадвигатели Д-436 от «Мотор Сич», которые украинские власти запретили поставлять в Россию. Москва при этом уверяла, что невелика потеря, так как у нас уже имеется для замены собственный двигатель. Зачем же Минобороны понадобились запрещенные двигатели и как военные рассчитывают их получить? Подробности...
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Почему никто не сможет помешать Путину заключить мирный договор с Японией

Владимир Путин и Синдзо Абэ провели уже несколько десятков встречФото: Михаил Метцель/ТАСС
Уже неделю, прошедшую со встречи Владимира Путина и Синдзо Абэ, не утихают страсти по поводу Курильских островов. В России возмущаются самой мыслью о возможности что-либо передать Японии, а в Японии большинство по-прежнему хочет получить все четыре острова. Является ли общественное мнение непреодолимым препятствием для заключения мирного договора и изменения отношений двух стран – или же Путин и Абэ могут изменить его во имя стратегических интересов своих государств? Подробности...
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Потеря ПД-50 спровоцирована «реформами Сердюкова»

ПД-50 – не единственный док в России с такими проблемамиФото: Лев Федосеев/ТАСС
В истории с гибелью крупнейшего в России плавучего дока ПД-50 всплывают новые обстоятельства. На этот раз сообщается, что одной из причин потери ПД-50 стала низкая квалификация экипажа, а грамотных специалистов невозможно нанять из-за низких зарплат. Каков заработок доковых служащих – и какое отношение к потере дока могут иметь знаменитые реформы Сердюкова? Подробности...
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Евромайдан заставил украинцев полюбить неудачников

Недооценить итоги евромайдана трудно – он изменил для Украины слишком многоеФото: Gleb Garanich/Reuters
Ровно пять лет назад начался евромайдан. Он превратил Украину в самую бедную страну Европы и оставил серьезный отпечаток в ее национальном сознании. Многие украинцы с тех пор переосмыслили не только свое место в мире, но и свою роль в истории. Однако далеко не все итоги этого переосмысления понравятся идеологам евромайдана. Там есть от чего встревожиться. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Британия готова силой отстоять Гибралтар

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Внутри Испании начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды. И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар. Подробности...

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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

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          Никита Коваленко

          Британия готова силой отстоять Гибралтар

          Никита Коваленко
          замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
          		 21 ноября 2018, 14:32

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          Евросоюз все-таки попал в яму, которую сам же и выкопал, точь-в-точь в соответствии со старинной пословицей.

          Казалось бы, все шло хорошо – накануне после долгих мучительных переговоров Великобритания наконец предложила такой проект соглашения о выходе из ЕС, который смогли одобрить европейские министры иностранных дел. Причем Брюсселю удалось заставить Лондон в значительной степени прогнуться – многие британские политики уже с тревогой говорили, что оно грозит Британии чуть ли не потерей части суверенитета. И даже если отбросить такой алармизм, соглашение получается действительно очень выгодным для ЕС.

          Но порадоваться своим успехам в «единой Европе» толком не успели. Да, были опасения, что проект соглашения могут не ратифицировать британские парламентарии. Но удар по договору был нанесен раньше и оттуда, откуда его не ждали.

          Всю радость европейцам испортила Испания, которая еще в понедельник устами министра иностранных дел выразила свое недовольство договором. Премьер-министр Педро Санчес во вторник и вовсе пообещал соглашение не подписывать. Вот так враз взял и все Евросоюзу испортил, даже про пресловутую европейскую солидарность не подумал.

          И все из-за каких-то 7 кв. км территории, на которых живет 33 тыс. человек. Да-да, ровно столько составляют площадь и население Гибралтара, из-за которого взбунтовались испанцы. Внутри самой Испании как раз начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды – даже сделать какой-то из испанских городов новым финансовым центром на замену отплывающему от Европы Лондону, ему, дескать, не удалось.

          Фото: Jon Nazca/Reuters

          И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар.

          Европейцы надеялись, что этот вопрос не встанет до обсуждения декларации о дальнейших отношениях с Великобританией. Но испанцы вовремя нашли в проекте самого соглашения об условиях Брексита статью 184, в которой сказано о переговорах и применении договоров после переходного периода после развода Британии с ЕС. И Мадрид чрезвычайно удивило, что там ничего не говорится о Гибралтаре. А точнее, о том, что его судьба и все применяемые к нему соглашения должны обсуждаться с Мадридом, о чем должно говориться в отдельном приложении к договору об условиях Брексита. Ведь в Испании уверены, что Скала была присвоена британцами незаконно и подлежит деколонизации.

          Да, в Мадриде даже спустя 300 с лишним лет со времен заключения Утрехтского мира так и не смогли смириться с потерей Скалы. И все это время разными способами пытались вновь поднимать этот вопрос, хотя и абсолютно безуспешно.

          Казалось бы, при чем тут ЕС и почему вдруг теперь Испания от него что-то требует? Да еще и в форме откровенного шантажа.

          На самом деле эту проблему Брюссель создал себе своими руками. Более полутора лет назад, пытаясь изыскать способы побольнее оттоптаться на Великобритании и заставить ее передумать «разводиться», Евросоюз не придумал ничего лучше, чем включить вопрос Гибралтара в переговорные позиции по Брекситу. Да не просто включить, а еще и дать Испании право вето при обсуждении договоренностей, применяемых к Скале после британского выхода.

          И вот теперь Брюссель начинает пожинать плоды своего решения.

          Подумаешь, скажете вы, какая-то Испания, ей быстро укажут ее место и заставят подписывать такое принципиальное для ЕС соглашение. Как, например, это было со всеми противниками антироссийских санкций или с Нидерландами, которые не хотели подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. И даже результаты референдума, на котором граждане высказались против договора, не помогли.

          Но с Испанией ситуация совсем другая, если не сказать, что почти уникальная.

          С одной стороны, эта страна уже многие годы практически не ведет сколько-нибудь внятной собственной внешней политики, полностью следуя всем рекомендациям ЕС и США. Даже когда дело касалось экономического кризиса, Мадрид, в отличие от некоторых других пострадавших европейских столиц, очень дисциплинированно выполнял все указания международных кредиторов.

          С другой стороны, существует три вопроса, которые для Испании столь принципиальны, что она резко вспоминает о том, что является четвертой экономикой еврозоны, и не идет на уступки вообще никому. Это терроризм, сепаратизм и, собственно, Гибралтар (по которому испанцев устроит даже совместное с британцами управление, лишь бы он перестал принадлежать Лондону). И дело тут даже не только в национальных интересах или экономических выгодах, а еще и в самой принципиальности.

          Так, несмотря на все увещевания и давление других стран Запада, испанцы так и не признали Косово. И делать этого не собираются. Когда Мадрид по просьбе Вашингтона отправил своих военных в Ирак, а вслед за этим на испанской территории прогремели теракты (хоть позже и выяснилось, что совершили их не исламисты, а баски), войска сразу были выведены.

          Кроме того, именно Испания фактически похоронила соглашение о едином авиационном пространстве Евросоюза с Украиной, которого так жаждали киевские власти. Как ни пытался ЕС ее переубедить. И все потому, что туда был включен аэропорт Гибралтара.

          И в случае с договором по Брекситу испанцы тоже не передумают. Так что «единой Европе» теперь придется поломать голову о том, как поступать.

          Есть тут маленький нюанс, о котором многие забывают. В отличие от многих других вопросов, соглашение об условиях британского выхода не требует единогласной поддержки лидеров всех стран на заседании Совета ЕС, нужно лишь квалифицированное большинство, то есть 72% голосов. Однако испанцы уверены, что Евросоюз не пойдет на такое голосование и все же будет искать единогласия.

          И в чем-то они правы – вопрос слишком принципиальный, и политические последствия такого голосования могут быть очень негативными. Это просто-напросто подрывает единство и дисциплину Евросоюза, а также наглядно свидетельствует о том, что он не учитывает мнения всех своих членов. И это на фоне роста евроскептических настроений в целом ряде стран организации. Тут недалеко и до парада выходов из ЕС.

          Кроме того, ведь у Испании есть то самое право вето на договоры, касающиеся Гибралтара, после выхода Британии из ЕС. А это значит, что даже в случае принятия соглашения полноценно его реализовать будет довольно затруднительно.

          Если же Евросоюз пойдет на поводу у Испании, то взбунтуется уже Великобритания, которая и так пошла на ряд уступок. Гибралтар же британские политики грозились защищать даже с помощью военной силы. То есть это будет означать срыв соглашения, который Европе тоже не слишком выгоден.

          А найти тот вариант, который бы устроил обе стороны, Брюсселю будет очень непросто. Да и соглашение об условиях выхода Великобритании и концепция дальнейших отношений с ней при любом раскладе нормально работать не будут. Так что Испания, можно сказать, досрочно похоронила еще одну международную договоренность Евросоюза.


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