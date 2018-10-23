Британия готова силой отстоять Гибралтар

Евросоюз все-таки попал в яму, которую сам же и выкопал, точь-в-точь в соответствии со старинной пословицей.

Казалось бы, все шло хорошо – накануне после долгих мучительных переговоров Великобритания наконец предложила такой проект соглашения о выходе из ЕС, который смогли одобрить европейские министры иностранных дел. Причем Брюсселю удалось заставить Лондон в значительной степени прогнуться – многие британские политики уже с тревогой говорили, что оно грозит Британии чуть ли не потерей части суверенитета. И даже если отбросить такой алармизм, соглашение получается действительно очень выгодным для ЕС.

Но порадоваться своим успехам в «единой Европе» толком не успели. Да, были опасения, что проект соглашения могут не ратифицировать британские парламентарии. Но удар по договору был нанесен раньше и оттуда, откуда его не ждали.

Всю радость европейцам испортила Испания, которая еще в понедельник устами министра иностранных дел выразила свое недовольство договором. Премьер-министр Педро Санчес во вторник и вовсе пообещал соглашение не подписывать. Вот так враз взял и все Евросоюзу испортил, даже про пресловутую европейскую солидарность не подумал.

И все из-за каких-то 7 кв. км территории, на которых живет 33 тыс. человек. Да-да, ровно столько составляют площадь и население Гибралтара, из-за которого взбунтовались испанцы. Внутри самой Испании как раз начали идти толки о том, что Мадрид полностью провалил переговоры по Брекситу, не сумев извлечь из них особой выгоды – даже сделать какой-то из испанских городов новым финансовым центром на замену отплывающему от Европы Лондону, ему, дескать, не удалось.

И тут испанское руководство вспомнило про тот козырь, который оно припасло в рукаве: Гибралтар.

Европейцы надеялись, что этот вопрос не встанет до обсуждения декларации о дальнейших отношениях с Великобританией. Но испанцы вовремя нашли в проекте самого соглашения об условиях Брексита статью 184, в которой сказано о переговорах и применении договоров после переходного периода после развода Британии с ЕС. И Мадрид чрезвычайно удивило, что там ничего не говорится о Гибралтаре. А точнее, о том, что его судьба и все применяемые к нему соглашения должны обсуждаться с Мадридом, о чем должно говориться в отдельном приложении к договору об условиях Брексита. Ведь в Испании уверены, что Скала была присвоена британцами незаконно и подлежит деколонизации.

Да, в Мадриде даже спустя 300 с лишним лет со времен заключения Утрехтского мира так и не смогли смириться с потерей Скалы. И все это время разными способами пытались вновь поднимать этот вопрос, хотя и абсолютно безуспешно.

Казалось бы, при чем тут ЕС и почему вдруг теперь Испания от него что-то требует? Да еще и в форме откровенного шантажа.

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На самом деле эту проблему Брюссель создал себе своими руками. Более полутора лет назад, пытаясь изыскать способы побольнее оттоптаться на Великобритании и заставить ее передумать «разводиться», Евросоюз не придумал ничего лучше, чем включить вопрос Гибралтара в переговорные позиции по Брекситу. Да не просто включить, а еще и дать Испании право вето при обсуждении договоренностей, применяемых к Скале после британского выхода.

И вот теперь Брюссель начинает пожинать плоды своего решения.

Подумаешь, скажете вы, какая-то Испания, ей быстро укажут ее место и заставят подписывать такое принципиальное для ЕС соглашение. Как, например, это было со всеми противниками антироссийских санкций или с Нидерландами, которые не хотели подписывать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. И даже результаты референдума, на котором граждане высказались против договора, не помогли.

Но с Испанией ситуация совсем другая, если не сказать, что почти уникальная.

С одной стороны, эта страна уже многие годы практически не ведет сколько-нибудь внятной собственной внешней политики, полностью следуя всем рекомендациям ЕС и США. Даже когда дело касалось экономического кризиса, Мадрид, в отличие от некоторых других пострадавших европейских столиц, очень дисциплинированно выполнял все указания международных кредиторов.

С другой стороны, существует три вопроса, которые для Испании столь принципиальны, что она резко вспоминает о том, что является четвертой экономикой еврозоны, и не идет на уступки вообще никому. Это терроризм, сепаратизм и, собственно, Гибралтар (по которому испанцев устроит даже совместное с британцами управление, лишь бы он перестал принадлежать Лондону). И дело тут даже не только в национальных интересах или экономических выгодах, а еще и в самой принципиальности.

Так, несмотря на все увещевания и давление других стран Запада, испанцы так и не признали Косово. И делать этого не собираются. Когда Мадрид по просьбе Вашингтона отправил своих военных в Ирак, а вслед за этим на испанской территории прогремели теракты (хоть позже и выяснилось, что совершили их не исламисты, а баски), войска сразу были выведены.

Кроме того, именно Испания фактически похоронила соглашение о едином авиационном пространстве Евросоюза с Украиной, которого так жаждали киевские власти. Как ни пытался ЕС ее переубедить. И все потому, что туда был включен аэропорт Гибралтара.

И в случае с договором по Брекситу испанцы тоже не передумают. Так что «единой Европе» теперь придется поломать голову о том, как поступать.

Есть тут маленький нюанс, о котором многие забывают. В отличие от многих других вопросов, соглашение об условиях британского выхода не требует единогласной поддержки лидеров всех стран на заседании Совета ЕС, нужно лишь квалифицированное большинство, то есть 72% голосов. Однако испанцы уверены, что Евросоюз не пойдет на такое голосование и все же будет искать единогласия.

И в чем-то они правы – вопрос слишком принципиальный, и политические последствия такого голосования могут быть очень негативными. Это просто-напросто подрывает единство и дисциплину Евросоюза, а также наглядно свидетельствует о том, что он не учитывает мнения всех своих членов. И это на фоне роста евроскептических настроений в целом ряде стран организации. Тут недалеко и до парада выходов из ЕС.

Кроме того, ведь у Испании есть то самое право вето на договоры, касающиеся Гибралтара, после выхода Британии из ЕС. А это значит, что даже в случае принятия соглашения полноценно его реализовать будет довольно затруднительно.

Если же Евросоюз пойдет на поводу у Испании, то взбунтуется уже Великобритания, которая и так пошла на ряд уступок. Гибралтар же британские политики грозились защищать даже с помощью военной силы. То есть это будет означать срыв соглашения, который Европе тоже не слишком выгоден.

А найти тот вариант, который бы устроил обе стороны, Брюсселю будет очень непросто. Да и соглашение об условиях выхода Великобритании и концепция дальнейших отношений с ней при любом раскладе нормально работать не будут. Так что Испания, можно сказать, досрочно похоронила еще одну международную договоренность Евросоюза.