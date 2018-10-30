Испанцы имеют возможность вернуть Британию в Евросоюз

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Путин и Эрдоган напомнили об успехах еще одного газопровода, неугодного США Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Пока США и Украина ожесточенно боролись против «Северного потока – 2», произошло другое важное историческое событие. С опережением графика было закончено строительство морской части газопровода «Турецкий поток». Его свидетелями стали президенты России и Турции. Почему же этот газопровод вызывает меньше шумихи за океаном? Подробности...
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Падение Мэй и Меркель может произойти одновременно

Позиции Терезы Мэй и Ангелы Меркель слабеют едва ли не с каждым днемФото: Stefan Rousseau/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС
Евросоюз одобрил проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС. Однако шансы британского премьера Терезы Мэй провести соглашение через парламент невелики – оно не нравится ни сторонникам «Брексита», ни его противникам. Падение Мэй в ближайшие пару недель или даже дней становится все более вероятным. Великобритания вступает в период разброда и шатания, провоцируя рост нестабильности и в самом Евросоюзе. Подробности...
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Что будет с последним символом превосходства России в космосе

Строительство МКС начиналось со стыковок российских и американских модулейФото: nasa.gov
Исполнилось двадцать лет самому дорогостоящему искусственному сооружению за всю историю человечества. 20 ноября 1998 года на орбиту был доставлен российский модуль «Заря», ставший первым элементом Международной космической станции (МКС). Как Россия и США соревновались в строительстве орбитальных станций, каким образом появилась МКС и каково будущее подобных проектов? Подробности...
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Почему Украина боится увидеть соотечественника во главе Интерпола

Россиянин украинского происхождения Александр Прокопчук оказался в двух шагах от должности «главного копа Земли»Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Власти Украины пригрозили выходом страны из Интерпола, в Европарламенте даже зазвучали разговоры о выходе всех стран ЕС. Причина в генерал-майоре российской полиции Александре Прокопчуке, ставшем кандидатом №1 на пост главного полицейского планеты. Популярность Прокопчука разрушает мифы о «токсичности» имиджа России в мире. Но в чем же именно обвиняют нашего кандидата на его исторической родине – на Украине? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

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        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

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          Испанцы имеют возможность вернуть Британию в Евросоюз

             20 ноября 2018, 22:20
          Фото: Jon Nazca/Reuters
          Текст: Владимир Добрынин

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          Колоссальная сделка, близкая к окончательному решению – выход Британии из Евросоюза – оказалась внезапно на грани краха. По крайней мере, именно так можно воспринять заявление испанского премьера по поводу судьбы Гибралтара, заморской британской территории. Насколько реальна угроза Мадрида – и что об этом думает сам Гибралтар?

          В чем, собственно говоря, камень преткновения?

          Тут, извините за каламбур, не камень, а целая Скала. Именно так, с большой буквы. Потому что «Скала» на испанском политическом сленге – не какой-нибудь обычный утес над морем, а совершенно конкретная горка, приткнувшаяся к Гибралтару. С прилегающей к ней территорией площадью шесть квадратных километров.

          Гибралтар – не только спорная, но и очень хитрая территория. Находящаяся на окраине Пиренейского полуострова, оттого и ставшая в свое время испанской. Но в 1713 году в результате завершившейся Войны за испанское наследство и подписанного по ее итогам Утрехтского мирного договора Скала отошла Англии. Так до сих пор и живет, сочетая британское подданство со статусом офшорной зоны.

          Когда Туманный Альбион на всех парах мчался к референдуму по вопросу о выходе из Евросоюза, Гибралтар и проявил себя «хитрым» государством. Фабиан Пикардо, премьер-министр крошечной страны, занимающей очень важное географическое положение, объявил о желании добиться одновременно двух вещей: и на елку влезть, и не ободраться при этом. В переводе с народного на дипломатический язык это означало, что «Гибралтар в случае выхода Великобритании из ЕС желает остаться в Евросоюзе, но при этом сохранить британское подданство и не менять его на испанское».

          В ходе голосования по Брекситу 96% гибралтарского электората, явившегося на избирательные участки, проголосовало против развода Лондона с Брюсселем. То есть за сохранение Скалы (и остальной части Соединенного Королевства) в ЕС.

          Отделяться от Великобритании и воссоединяться с Испанией Гибралтар не захотел по одной простой причине: вследствие этого перехода Скала теряла свой статус «особой экономической зоны с льготным налогообложением», а значит, и львиную долю доходной части своего бюджета.

          Кроме того, выход Британии означал и потерю прозрачности границы между Гибралтаром и Испанией. А ситуация такова, что 10 000 испанцев ездят каждый день на работу в Гибралтар. Закрыть границу – значит увеличить безработицу в прилегающем к Скале испанском регионе, где и без того рабочих мест днем с огнем не найти.

          Еще один немаловажный нюанс: торговля и контрабанда. В случае вхождения в состав Испании Гибралтар должен будет полностью принять все условия экономической жизни, устанавливаемой Мадридом. В том числе – поднять табачный акциз. А это сразу не только ликвидирует всю выгоду официальной торговли сигаретами между Скалой и Испанией, но и зарежет на корню контрабанду табачными изделиями.

          И финальная фраза экономической эпитафии, которая будет начертана на надгробном камне Скалы: здесь похоронено гибралтарское рыболовство.

          В Евросоюзе, как известно, на добычу и производство всего и вся существуют квоты. Как считают в Брюсселе, именно соблюдение установленных размеров использования природных ресурсов позволяет ЕС чувствовать себя в плане обеспечения продовольствием вполне неплохо. Годовые квоты на вылов тунца, например, таковы, что Испания исчерпывает их в апреле – мае. А дальше переходит на закупку многих видов рыбы и морепродуктов у Норвегии, Мавритании, Марокко. И того самого Гибралтара, о котором речь.

          Стать испанским – значит попытаться угнездиться в испанских же квотах. Где в очереди и без новичков претендентов перебор.

          «Вы нам хотя бы пообещайте»

          «После того, как Великобритания покинет Евросоюз, никакое соглашение между Брюсселем и Лондоном, касающееся Гибралтара, не может быть составлено и ратифицировано без участия Испании». Этот пункт был внесен еще на стадии подготовки переговоров о Брексите в проект документа, который будет регулировать отношения между Соединенным Королевством и ЕС в период осуществления британцами выхода. Испанцы настаивали на «обсуждении его и принятии решения 29 апреля 2017 года на очередном саммите ЕС», сообщила тогда брюссельский корреспондент информационно-аналитического мадридского портала El Confidencial Мария Техеро. Вопрос в ходе обсуждения действительно возникал, но участники дискуссии его очень быстро «проехали»: в конце концов, Гибралтар есть частное дело Испании, а у ЕС существуют дела более важные, общесоюзного уровня.

          В общем, к полудню понедельника, 19 ноября 2018 года, Испания стараниями ее министра иностранных дел Жозепа Борреля вспомнила об имеющемся у нее праве вето, которым она может воспользоваться. И придать таким образом процессу согласования договора о Брексите перспективы стать бесконечным действием.

          Вспомнить-то вспомнила, но слова Борреля прозвучали все же не угрозой, а скорее напоминанием. Мол, должна быть корпоративная солидарность и все члены ЕС просто обязаны поддержать Испанию в ее претензиях на овладение Гибралтаром. Давайте включим в предлагаемый пакт условие, обязывающее сразу после подписания проекта договора о Брексите заняться разработкой протокола-приложения, определяющего дальнейшую судьбу Гибралтара.

          Ответить на это предложение еще никто не успел, а Мадрид устами госсекретаря по вопросам ЕС Луиса Марко Агириано уже смягчил свою риторику, выступив с предложениями об установлении двойного суверенитета над спорной территорией. На какой-то период времени, который будет считаться переходным (сколько именно лет или месяцев – сейчас не важно, главное, чтобы был факт). Евросоюз, по мнению Испании, должен поддержать пиренейское королевство хотя бы по той причине, что Мадрид предлагает увеличить территорию ЕС.

          Гибралтар – не цель, а средство

          Напоминание Мадрида о претензиях на Гибралтар – не больше чем поза. Образно говоря, у Испании есть дубина, которую она не стремится пустить в ход. Куда эффективнее – напомнить о существовании кое-каких козырей и выторговать за их неиспользование нечто большее.

          Испания за время пребывания в ЕС всегда была в первых рядах согласных на все, что в Брюсселе предлагается. И сейчас отступать от этого правила не намерена.

          Особенно теперь, когда может обрести статус третьего столпа Евросоюза, заняв место уходящей Великобритании и задвинув на задний план то и дело взбрыкивающую Италию.

          ЕС должен оценить по достоинству преданность Испании общему делу и в качестве благодарности пообещать, что разработкой упомянутого выше протокола в Брюсселе займутся всенепременно.

          Мало сомнений, что в Брюсселе пойдут навстречу испанцам и пообещают. Но есть очень большие сомнения, что в реальности разработке протокола будет уделено должное внимание. Конфликтовать Евросоюзу с Великобританией ради шести квадратных километров – овчинка выделки не стоит.

          Испанские политики сами не верят в то, что их страна отважится наложить вето на договор, который планируется утвердить 25 ноября. Но правила игры соблюсти надо. По крайней мере, чтобы потом сказать: «Мы пытались. Но обстоятельства оказались сильнее нас».


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