ЕС и Британия согласовали декларацию по будущим отношениям

Евросоюз и Великобритания согласовали политическую декларацию по будущим отношениям после выхода Соединенного Королевства из состава сообщества, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

«Президент Еврокомиссии (Жан-Клод Юнкер) проинформировал меня, что она согласована на политическом уровне переговорщиками и должна быть теперь утверждена лидерами (стран-членов ЕС на саммите 25 ноября)», – сказал он, передает ТАСС.

На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Страна должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Позже страны ЕС поддержали проект соглашения о выходе Британии из Евросоюза.