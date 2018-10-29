Британское правительство утвердило проект соглашения с ЕС о Brexit

Правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, объявила британский премьер Тереза Мэй, выступая у здания резиденции на Даунинг-Стрит после встречи с членами кабмина.

«Решение принималось непросто, но правительство решило поддержать проект заявления и политическую декларацию», – приводит ее слова РИА «Новости».

Мэй подчеркнула, что тщательно проанализированное соглашение послужит интересам всех частей Соединенного Королевства. «Это соглашение, позволяющее вернуть контроль за нашими деньгами, законами и границами, позволяющее построить яркое будущее для Великобритании», – сказала она, добавив, что «верит душой и сердцем» в полезность соглашения.

В четверг утром премьер-министр Британии собирается выступить в парламенте и изложить суть соглашения.

Совещание, на котором члены правительства утверждали проект соглашения, продолжалось в среду более пяти часов. Проект документа направлен на рассмотрение парламента. При удачном исходе итоговое голосование по документу состоится в декабре.

Накануне сообщалось, что Лондон и Брюссель согласовали на техническом уровне условия выхода Великобритании из Евросоюза.