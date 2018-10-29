Британия согласовала с Евросоюзом Brexit на «техническом уровне»

Лондон и Брюссель согласовали на техническом уровне условия выхода Великобритании из Евросоюза, сообщают СМИ.

14 ноября пройдет чрезвычайное заседание кабинета министров страны, где текст могут одобрить окончательно, передает ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

В случае, если министры утвердят представленный премьером Терезой Мэй текст, то 24-25 ноября в Брюсселе может пройти саммит, где соглашение по Brexit могут принять окончательно.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказал Соединенному Королевству в праве устанавливать таможенные пошлины самостоятельно.