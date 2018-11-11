ЕС отказал Британии в праве устанавливать таможенные пошлины после Brexit

Европейский союз отказал Британии в праве самостоятельно устанавливать таможенные пошлины после Brexit, поручив контроль этого вопроса Европейскому суду.

По сведениям Sunday Times, Европейский союз отклонил ключевое предложение британского премьера Терезы Мэй по Brexit о создании «независимого механизма» для разрешения «таможенной головоломки», настояв, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда, передает РИА «Новости».

Кроме того, изданию стало известно о решении четырех министров из правительства Мэй, якобы выступающих против Brexit, покинуть кабинет министров Соединенного Королевства.

Тем временем, по данным Telegraph, ряд евроскептиков партии Тори и члены Демократической юнионистской партии намерены голосовать против плана Мэй по Brexit.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй «решила» так называемый ирландский вопрос ценой сохранения всей Британии в таможенном союзе ЕС после Brexit.