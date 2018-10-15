Мэй «решила» ирландский вопрос ценой независимости Великобритании

Высокопоставленные источники Times в кабинете министров Великобритании утверждают, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй «решила» так называемый ирландский вопрос, договорившись с Брюсселем о сохранении всей Британии в таможенном союзе ЕС после Brexit.

По версии источников Times в Брюсселе и Лондоне, Мэй якобы добилась от Евросоюза «уступок», которые позволят ей сохранить всю Великобританию в Таможенном союзе ЕС, отказавшись от необходимости проводить таможенную границу между Ирландией и Северной Ирландией или Северной Ирландией и островом Великобритания, передает РИА «Новости».

Близкий помощник главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье сообщил, что ЕС согласен на таможенный контроль непосредственно на производствах и в точках продажи, а не на границе.

Кроме того, по сведениям издания, Мэй готовится заключить политическую сделку о «будущем экономическом партнерстве» с ЕС, которое сохранит для Британии перспективу свободной торговли с Евросоюзом – по образцу соглашения между ЕС и Канадой.

Более того, британские чиновники рассчитывают уже на этой неделе добиться такого прогресса в переговорах по Brexit, который позволит в ноябре созвать саммит ЕС для согласования окончательных деталей сделки.

По имеющейся у издания информации, план Мэй будет обсуждаться в кабинете министров Великобритании.

В свою очередь официальный представитель Мэй назвал появившуюся информацию «домыслами», сообщает телеканал Sky News.

Отметим, по словам экс-главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, переговоры с ЕС оказались для Британии выбором между развалом и порабощением.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о трудном выборе, перед которым оказалась Великобритания.