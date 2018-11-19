Страны ЕС поддержали проект соглашения по Brexit

Остающиеся в Европейском союзе 27 государств поддержали проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС, заявил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

«Все министры поддержали соглашение, это справедливый проект», – сказал он, передает ТАСС.

На прошлой неделе британский премьер Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Страна должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.