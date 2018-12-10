Мэй прокомментировала отмену голосования по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по Brexit, заявив, что сделка с Евросоюзом не может быть утверждена.

«Я внимательно прислушивалась к мнениям в течение трех дней дебатов по сделке. Остается обеспокоенность относительно решения пограничного вопроса. Сделка в таком виде не могла быть утверждена парламентом, я переношу ее рассмотрение», – сказала Мэй.

При этом новой даты премьер Великобритании не назначила. Она рассказала, что собирается отправиться в Брюссель для обсуждения отдельных вопросов по сделке, пишет РИА «Новости».

«Я донесу до лидеров ЕС обеспокоенность парламента (условиями соглашения), в том числе вопросами, связанными с пограничным вопросом в Северной Ирландии», – добавила Мэй.

Ранее об этом сообщалось со ссылкой на неофициальные источники.

Напомним, члены британского правительства сообщили премьеру, что ей придется уйти в отставку в случае провала соглашения с ЕС.