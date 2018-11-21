Мэй отменила голосование по соглашению об условиях Brexit

Глава британского правительства Тереза Мэй отменила запланированное на вторник голосование в Палате общин парламента по правительственному соглашению об условиях Brexit.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник, Мэй отменила голосование в парламенте по Brexit, чтобы избежать крупного поражения.

Напомним, в ноябре лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о чудовищных последствиях, которыми пугают британцев в случае Brexit.

Тем временем актер Энди Серкис, исполнивший роль Голлума в кинотрилогии «Властелин колец», спародировал главу британского правительства Терезу Мэй, рассуждающую о выходе Срединного Королевства из Евросоюза.