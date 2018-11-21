Исполнитель роли Голлума спародировал Терезу Мэй

Актер Энди Серкис, исполнивший роль Голлума в кинотрилогии «Властелин колец», спародировал главу британского правительства Терезу Мэй, рассуждающую о выходе Срединного Королевства из Евросоюза.

Серкис повторяет знаменитый монолог Голлума, но вместо фразы «моя прелесть» актер произносит «мой Brexit», обращаясь к напечатанному соглашению о выходе Британии из Евросоюза. В пародии артист изображает раздвоение личности: с одной стороны, «Тереза» алчно перечисляет плюсы от выхода страны из ЕС, с другой – вспоминает о негативных последствиях для населения.

«Мы возвращаем контроль – деньги, границы, законы, голубые паспорта!...Нет, это вредит народу, делает их бедными!...Но я нашла его, я договорилась! Мы хотим это, мы должны это сделать!» – говорит Серкис, передает РИА «Новости».

«Премьер-министр» признается, что британцы ненавидят соглашение о выходе из ЕС, но «альтерэго» отказывается прислушиваться к мнению граждан.

«Окей, окей, мы спросим людей, хотят ли они этого, а потом…Нет, тупые, хитрые желающие остаться…Они разрушают его (соглашение) … Но народ – это наши друзья… У тебя нет друзей!» – заключает Серкис.

Напомним, в ноябре лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о чудовищных последствиях, которыми пугают британцев в случае Brexit.