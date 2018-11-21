Мэй припугнули отставкой

Члены британского правительства заявили премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, что при провале соглашения с ЕС в парламенте ей придется уйти в отставку, сообщают СМИ.

Мэй с высокой долей вероятности грозит отставка, если 11 декабря британский парламент не поддержит достигнутое соглашение между Лондоном и Брюсселем, а нового премьер не добьется, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

По информации издания, сейчас кабмин уверен, что нынешний вариант соглашения по Brexit не пройдет через парламент, а трое министров готовы покинуть свои должности в знак протеста против позиции премьера. Другие министры готовятся к проведению повторного референдума по вопросу о выходе страны из ЕС.

Напомним, в ноябре лидеры 27 стран ЕС утвердили соглашение с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о чудовищных последствиях, которыми пугают британцев в случае Brexit.