Фанатам «Спартака» закрыли трибуну за расистские кричалки

ФК «Спартак» наказали закрытием трибуны B на домашнем стадионе на ближайшем матче чемпионата России; такое наказание было вынесено за оскорбительные кричалки в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме, носившие расистский характер, сообщил представитель дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц.

«Сегодня были представители обоих клубов. Мы смотрели видеозапись данного эпизода, и не было сомнений, что скандирование было. В материалах дела у нас есть дополнение от делегата, который написал, что СМИ подтвердили оскорбления конкретно Гилерме», – сказал Григорьянц, передает РИА «Новости».

Он заявил, что клуб оштрафован на 300 тыс. рублей. Представитель РФС добавил, что на ближайшем матче РПЛ трибуна B будет закрыта для зрителей «Спартака».

Матч 16-го тура премьер-лиги прошел 9 декабря в Тушино, на нем победил «Спартак» со счетом 2:1. Во время игры болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.

В 2017 году «Спартак» также был оштрафован за расистские кричалки в адрес вратаря Гилерме.