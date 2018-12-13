Тверская епархия рассказала о доходе священника с «люксовым» блогом

Протоиерей Вячеслав Баскаков, который хвастался в Сети люксовыми обувью и аксессуарами, является настоятелем очень скромного прихода, сообщил пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.

Иерей Мищенко сообщил, что протоиерей Баскаков – «настоятель очень скромного прихода, где и службы проходят только в воскресные дни». У него «нет машины, квартирка небольшая».

Приход представляет собой «больничный храм, фактически часовню», где «не бывает никаких крупных пожертвований». Окормляемыми, как сообщил иерей, являются в основном «пациенты этого лечебного учреждения», передает РИА «Новости».

Он заверил, что «ничего из тех вещей, которые были на фотографиях, не куплены на пожертвования». Пожертвования же идут на оплату коммунальных услуг, просфоры, вино, ладан и другие внутрицерковные нужды. Кроме того, необходимо выплачивать зарплату работникам.

Также средства расходуются на социальные направления и «поддержание храмового здания и внутреннего убранства церкви». Иерей Мищенко подчеркнул, что «византийский стиль требует значительных расходов».

Он прокомментировал сообщения СМИ о том, что протоиерей якобы получал большую зарплату в библиотеке. По словам иерея Мищенко, библиотека не отличается от стандартной светской и похожа на архив, зарплата примерно соответствует мрот, денег не хватит даже «на пряжку», не говоря уж о «брендовой вещи».

«Так что это не на деньги церковного происхождения», – заверил он.