Священник из Твери с «люксовым» блогом ушел на больничный

Священник, который якобы вел «люксовый» блог, ушел на больничный после написания объяснительной, сообщил пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.

«Он на больничном, объяснения написал, но это внутренний документооборот», – приводит РИА «Новости» слова Мищенко.

Отмечается, что дата рассмотрения объяснений священника пока не известна. Аккаунт Instagram в настоящий момент удален.

Напомним, в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что протоиерей Тверской епархии Вячеслав Баскаков ведет в социальной сети аккаунт под ником archpriesttver, где выкладывает фотографии дорогой люксовой обуви, шикарных ресторанов и бизнес-центров.

В епархии рассказали, что рассмотрят на дисциплинарной комиссии поступки священника. Сам Баскаков опубликовал на портале Ahilla.ru письмо с извинениями за то, что ввел всех в заблуждение: по его словам, фото сделал действительно он, однако дорогие вещи не являются его собственностью. Он рассказал, что снимки были сделаны в магазине, а к недорогой обуви он самостоятельно пришивал другие пряжки.

Также протоиерей сказал, что за свои действия он понесет епитимию, а аккаунт в Instagram закроет.