Рубль вырос доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 13 копеек – до 66,51 рубля, курс евро снизился на 8 копеек, составив 75,59 рубля.

Стоимость нефти с утра выросла до 60,03 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».