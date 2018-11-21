Роструд объяснил, когда работнику обязаны выплатить премию

Роструд разъяснил порядок выплат премий в преддверии Нового года, объяснив, в каких случаях работодатель обязан дать премию, а когда у нет такой обязанности.

В ведомстве отметили, что премия как стимулирующая выплата – одна из составных частей зарплаты, направленная на стимулирование работников к повышению качества труда и производительности. Она зависит от того, насколько в этом заинтересован работодатель и каково экономическое состояние компании, передает РИА «Новости».

«Из содержания статей 57, 135 ТК РФ следует, что установление порядка и размеров выплаты премий, а также условий лишения или снижения премиальных выплат является исключительной прерогативой работодателя», – подчеркнули в ведомстве.

Трудовой кодекс не устанавливает обязательных требований относительно премирования и выплаты обязательной ежемесячной премии. Однако если работодателем самостоятельно определена система премирования, то он обязан соблюдать ее порядок и условия выплаты. Нарушение положений такого локального нормативного акта может стать причиной наступления административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ.

Выплата премий может стать обязательной в случае закреплении этого требования в соглашении, заключенном по результатам социального партнерства на соответствующем уровне, а также при установлении системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.

Если установлены критерии, при выполнении которых производится выплата премий, то в случае их недостижения у работодателя «отсутствуют правовые основания для выплаты премии», пояснили в Роструде.

При начислении премии работодатель также может закрепить условия ее полного лишения или снижения. Установление таких критериев также является компетенцией работодателя – за исключением случаев, когда условия премирования определены в документе, устанавливающем системы оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях.

Такая же ситуация и с установлением размеров премии.

На прошлой неделе Роструд также напомнил о том, как россияне отдыхают и работают в конце 2018 и начале 2019 года.