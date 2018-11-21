Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце декабря

Последняя трудовая неделя 2018 года продлится шесть дней, сообщили в Роструде; рабочими будут дни с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря.

В ведомстве уточнили, что «с субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник, 31 декабря», передает РИА «Новости».

Это было сделано «для того, чтобы новогодние выходные не прерывались».

Таким образом, каникулы продлятся 10 дней: с воскресенья, 30 декабря 2018 года, до вторника, 8 января 2019 года включительно.

В Роструде сообщили также, что в 2019 году в соответствии с постановлением правительства «О переносе выходных дней в 2019 году» перенесены выходные дни: с субботы 5 января на четверг 2 мая и с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая.

Ранее были утверждены сроки новогодних каникул и майских праздников в 2019 году.