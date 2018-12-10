Украина заявила об очереди в Керченском проливе из 104 судов

Помощник главы госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что в районе Керченского пролива скопилось 104 судна; он утверждает, что Россия якобы задерживает их проход.

«РФ пропускает суда, но все равно время задержки судов достаточно большое. По нашей информации, в районе Керченского пролива в очереди находится 104 судна в обе стороны, которые планируют пройти Керченский пролив», – передает его слова РИА «Новости».

Он утверждает, что за сутки в обоих направлениях смогла пройти якобы только небольшая часть судов.

«РФ пропускает всего несколько судов, идущих в украинские порты в Азовском море, в то же время, что касается тех, которые идут в российские порты – они беспрепятственно следуют через Керченский пролив», – заявил Слободян.

Между тем, Россия неоднократно подчеркивала, что ни о какой блокаде украинских кораблей в Азовском море речи быть не может. Подчеркивалось, что российские пограничники больше проверяют суда, которые следуют в порты на территории России, чем в те, которые идут в украинские.

В Совфеде также подчеркнули, что никаких ограничений нет – просто есть форма прохождения Керченского пролива для всех судов, в том числе украинских, с уведомления коменданта этого порта.

В Крыму подчеркнули, что Украина вправе направлять свои корабли в Азовское море, однако она должна строго соблюдать международные нормы и правила судоходства, а также требования прохода через территориальные воды России.

Ранее СМИ сообщали, что из-за провокации Украины в Керченском проливе украинские порты в Азовском море теряют своих клиентов.