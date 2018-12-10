Памфилова раскритиковала арест Пономарева

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала нонсенсом арест правозащитника Льва Пономарева, предположив, что можно было найти другой способ реагирования на его правонарушение.

«Я поддерживаю, что его не только надо отпустить на похороны (Людмилы Алексеевой), но вообще считаю, что это нонсенс, что он находится сейчас под арестом», – сказала Памфилова.

Она отметила, что движение «За права человека» – одна из самых работоспособных в России правозащитных организаций. «Вообще, я считаю, что можно было найти другой адекватный способ реагирования», – добавила глава ЦИК, передает ТАСС.

Напомним, Льва Пономарева 5 декабря приговорили к 25 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка проведения акции. Позже Пономарев попросил Тверской суд Москвы разрешить ему посетить похороны Людмилы Алексеевой.