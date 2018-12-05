Суд приговорил правозащитника Льва Пономарева к 25 суткам ареста за пост в Facebook

Тверской суд Москвы приговорил лидера движения «За права человека» 77-летнего Льва Пономарева к 25 суткам ареста за то, что он разметил в Facebook пост с призывом поучаствовать в акции в поддержку членов сообществ «Новое величие» и «Сеть».

Пономарев был признан в административном правонарушении по ч.8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции), сообщается РБК со ссылкой на суд.

В Twitter Объединенной группы общественного наблюдения за соблюдением Конституционных свобод сообщается, что защитники Пономарева указывали на то, что акция так и не была проведена, а он предпринял усилия для ее согласования.

По данном правозащитной группы, Пономарева поздно вечером 2 декабря из дома увезли в ОВД, где в его отношении был оформлен протокол по указанной выше статье КоАП.

Его осудили за пост в Facebook с призывом принять участие в акции в поддержку членов сообществ «Новое величие» и «Сеть». Акция, по данным «Новой газеты», состоялась 28 октября у здания ФСБ на Лубянке, власти Москвы не согласовали ее проведение.

В июле Пономарев проводил одиночный пикет у здания Генпрокуратуры в поддержку фигурантов дела «Нового величия», был оштрафован на 10 тыс. рублей.

Дело «Нового величия» получило известность в связи с тем, что под арест были заключены обвиняемые несовершеннолетние члены организации. Однако в середине августа Анна Павликова и Мария Дубовик были выпущены из СИЗО и отправлены под домашний арест.

Дело было отправлено на новое рассмотрение.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле «Нового величия».