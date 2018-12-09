Правозащитник Пономарев попросил отпустить его на похороны Алексеевой

Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, который отбывает арест за нарушение правил проведения массовых акций, попросил Тверской суд Москвы разрешить ему посетить похороны Людмилы Алексеевой.

В заявлении Пономарев просит суд прекратить исполнение административного ареста по «исключительно тяжелым обстоятельствам – смерти близкого человека». «Прошу предоставить мне возможность прощания с близким человеком и организации ее похорон», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что в течение 10 лет тесно сотрудничал с Алексеевой в Московской Хельсинкской группе.

Алексеева умерла в субботу на 92-м году жизни. Прощание и похороны состоятся во вторник.

Напомним, Льва Пономарева 5 декабря приговорили к 25 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка проведения акции.