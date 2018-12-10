Новейший ракетный корабль «Орехово-Зуево» приняли в состав ЧФ

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» с ракетным комплексом «Калибр» торжественно принят в состав Черноморского флота.

Прием корабля является частью программы по модернизации флота, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает ТАСС.

До конца 2018 года запланирован подъем флага на новом патрульном корабле «Василий Быков». В 2019 году флот пополнится патрульным кораблем «Дмитрий Рогачев» и морским тральщиком «Иван Антонов».

Андреевский флаг «Орехово-Зуево» освятили в храме Архистратига Михаила и доставили на причал Минная стенка, где проходила торжественная церемония. Корабль войдет в состав 41-й бригады ракетных катеров.

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» – многоцелевой корабль, седьмой в модернизированной серии «Буян-М» и второй, построенный для Черноморского флота. Назначение судна – охрана и защита морской экономической зоны государства.

У кораблей данного проекта увеличенное водоизмещение, они оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК».

Корабль завершил государственные испытания и прибыл на базу в Севастополь 7 декабря.