Употребление наркотиков на авианосце ВМС США оказалось массовым явлением

К ответственности за употребление ЛСД привлечены 15 матросов американского авианосца «Рональд Рейган», большинство из них служит в отделении, обслуживающей ядерную установку корабля.

Двоих из них будет судить военный трибунал за употребление и распространение наркотика, сообщает Navy Times со ссылкой на официальных представителей ВМС США. Еще трое ждут предъявления обвинений.

Еще 10 моряков с американской базы в Японии подверглись дисциплинарным взысканиям по обвинениям, связанным с ЛСД.

Лишь один из фигурантов дела не имеет отношения к ядерному отделению.

Обвиняемые были отстранены от занимаемых должностей до окончания расследования.

После того, как употребление ЛСД моряками вскрылось, командование проверило результаты их прежней деятельности, но нарушений не обнаружило.

Ранее сообщалось о двух моряках, причастных к распространению галлюциногенного наркотика.

В феврале ВМС США начали внутреннюю проверку личного состава седьмого флота США, базирующегося в Японии.