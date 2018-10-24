Моряков с американского авианосца обвинили в употреблении ЛСД

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3 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 16:40  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Америке стоит привыкнуть, что сговорчивых русских просто не существует

Посол Джон Хантсман после вручения верительных грамот Владимиру ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
Одно из самых интересных мест в только что опубликованном интервью посла США в России Джона Хантсмана американскому изданию Deseret News посвящено его впечатлению от русских, сложившемуся у него после года пребывания в Москве. Посла особенно удивила русская несговорчивость. Действительно, удивительно – но не открытие американца, а то, какими он считал нас раньше.  Подробности...
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
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«Тираническая тройка» Болтона должна быть «четверкой»

Болтон пообещал разрушить «грязную колыбель коммунизма в западном полушарии»Фото: Martial Trezzini/EPA/ТАСС
Эмиссар Дональда Трампа бросил вызов трем странам Латинской Америки, фактически пообещав сместить правящие там режимы с помощью санкций. В «тираническую тройку» Болтона вошли Венесуэла, Куба и Никарагуа. Это очень странный перечень. Врагов у США на континенте значительно больше. По каким же критериям Болтон составлял свой черный список?  Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
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    Какие имена получат аэропорты России

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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

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          Моряков с американского авианосца обвинили в употреблении ЛСД

             3 ноября 2018, 15:05
          Фото: Jayne Russell/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

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          Двое моряков с авианосца «Рональд Рейган» предстанут перед военным судом по обвинению в употреблении и распространении ЛСД.

          В употреблении и распространении галлюциногенного наркотика обвиняются моряки Эндрю Миллер и Шон Геверо, сообщает Navy Times со ссылкой на чиновников.

          Представитель Седьмого флота ВМС США сообщил, что дела переданы в суд, но дату рассмотрения не уточнил.

          «Военно-морские силы США очень серьезно относятся к утверждениям о ненадлежащем поведении. Все обвиняемые моряки считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана», – сказал он.

          Кроме того, в ВМС США оценивают возможность предъявления обвинений в использовании и хранении незаконных наркотиков как минимум еще троим морякам.

          В феврале Wall Street Journal сообщала, что личный состав Седьмого флота ВМС США, который базируется в Йокосуке, подозревается в употреблении наркотиков и торговле ими. Под подозрение попали 12 человек.


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