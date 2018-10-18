В США признали пользу для России от военной операции в Сирии

Российские военные получили ценный опыт в ходе операции в Сирии, заявил эксперт центра военно-морского анализа США Майкл Кофман.

Кофман заявил, что Сирия стала местом, преобразовавшим российские вооруженные силы; это была «счастливая война», давшая России огромный военный опыт и потенциал, передает РИА «Новости» со ссылкой на National Interest.

По оценке эксперта, примерно две трети тактических авиационных средств страны были задействованы над территорией САР.

Кроме того, все, от рядовых до высших офицерских чинов, получили ценные знания о современных методах боевых действий и разработали новые идеи, которые можно применить в случае новых вооруженных конфликтов.

Контртеррористическая операция в Сирии показала России и ее недостатки, в частности, необходимость приобретения боеприпасов малого калибра, боеприпасов, применяемых вне зоны воздействия средств поражения противника, большей дальности, а также необходимость приобретения большего количества комплексов артиллерийского управляемого вооружения.

Эксперт также считает, что России нужно решить споры между службами, чтобы действовать в едином ключе.

Ранее президент России Владимир Путин оценил итоги операции в Сирии.