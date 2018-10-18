Путин оценил итоги операции в Сирии

Россия достигла целей, поставленных перед операцией в Сирии, заявил российский президент Владимир Путин.

По словам Путина, операция в Сирии началась из-за угрозы терроризма, в том числе для России, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что пока глобально терроризм не побежден, но ему нанесен колоссальный удар, а ситуация в стране кардинально изменилась к лучшему.

По его словам, на данный момент Россия освободила почти 95% территории Сирии и не позволила государству развалиться.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя уход Стаффана де Мистуры с поста спецпредставителя генсека ООН по Сирии, заявлял, что не все его действия были эффективны, но Москва надеется на продвижение урегулирования.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров комментировал попытки США создать в Сирии квазигосударство с помощью идеи «большого Курдистана».

В Кремле сообщали о готовящемся саммите по Сирии с участием России, Франции, Турции и Германии.