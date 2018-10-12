В Кремле анонсировали саммит по Сирии с участием Турции, Франции и Германии

Саммит с участием четырех стран сейчас находится в процессе подготовки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит по Сирии пройдет в четырехстороннем формате, в нем примут участие Россия, Франция, Турция и Германия, сказал Песков, передает РИА «Новости».

Прошлый саммит по Сирии проходил в составе России, Турции и Ирана. Газета ВЗГЛЯД проводила подробный анализ итогов этого события.