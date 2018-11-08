Выросло число жертв бунта в колонии строгого режима в Таджикистане

В результате бунта в колонии строгого режима в Таджикистане погиб сотрудник учреждения и спецназовец, количество погибших заключенных выросло до 25 человек, сообщил источник в силовых структурах Согдийской области.

«Два офицера погибли во время бунта, шесть охранников были ранены и госпитализированы. Их жизням ничего не угрожает», – рассказал источник, передает РИА «Новости».

Собеседник уточнил, что, по разным данным, количество погибших заключенных составило порядка 25 человек.

На данный момент правоохранительные органы региона переведены на усиленный режим несения службы, въезды и выезды в Худжанд контролируются особо тщательно, добавил источник.

Ранее сообщалось, что один из заключенных, член ИГ*, отобрал оружие у охранника и открыл огонь по надзирателям. В результате заключенные захватили корпус учреждения.

Спецназ УВД Согдийской области начал штурм и подавил бунтовщиков, сообщалось о 13 погибших заключенных.