После скандала в Сети детсад разрешил костюмы персонажей зарубежных мультфильмов

Администрация одного из детских садов Магадана отменила запрет на костюмы героев иностранных сказок и мультфильмов после возмущения родителей в Сети.

Жительница Магадана Юлия Рощина заявила, что воспитатели пошли навстречу родителям, объяснив причину запрета: якобы родители одевают детей в костюмы с масками, в которых малышам тяжело дышать:

«Заведующая действительно за все хорошее против всего плохого. И таки объяснила, чем вызван запрет – дескать, родители пялят на детей костюмы с масками (типа человека-паука), а дети потом плохо себя чувствуют, задыхаются. (с другой стороны – на богатыря шлем можно напялить и бороду – тоже, знаете ли, не айс будет дышать и смотреть). Сошлись на том, что дело в деталях, и родителям это можно объяснить, а не считать их идиотами, даже если они такими и кажутся. Четче, в общем, формулировать, да. Недопустимы затрудняющие обзор, дыхание и острые/мелкие/тяжелые элементы костюмов, а не вот это вот все нерусское. Короче. Пообещали смягчить формулировки и исправить кукол на персонажи», – написала она на своей странице в Facebook, поблагодарив людей за отзывчивость и общественный резонанс.

Ранее Рощина заявила, что в детском саду вывесили объявление, обратившись к родителям воспитанников в преддверии новогоднего утренника. Администрация сада запретила детям приходить на новогодний утренник в костюмах персонажей зарубежных мультфильмов.