В магаданском детсаду запретили костюмы персонажей зарубежных мультфильмов

Воспитатели детского сада в Магадане запретили детям приходить на новогодний утренник в костюмах персонажей зарубежных мультфильмов.

В детском саду вывесили объявление, обратившись к родителям воспитанников в преддверии новогоднего утренника, сообщает «Ридус».

«Педагоги детского сада подготовили сценарий утренника, на котором предусмотрены следующие персонажи: девочки – куколки, мальчики – персонажи отечественных сказок и мультфильмов (Буратино, Пьеро, Чиполлино, Арлекино, Незнайка, богатыри, мушкетеры и т. д.). Персонажи современных зарубежных мультфильмов на утреннике в детском саду недопустимы», – говорится в объявлении, опубликованном жительницей Магадана Юлией Рощиной в Facebook.

В объявлении говорится, что родители, уже купившие костюмы иностранных персонажей, могут использовать их на других городских мероприятиях.

Пользователи соцсети в комментариях высказывают мнение, что эти ограничения могут расстроить детей.

Сама Рощина заметила, что в представлении воспитателей девочки – «игрушки, вещи», а мальчики – персонажи.

В августе в детском лагере «Олимпиец» в Новгородской области опубликовали список музыкантов, запрещенных к прослушиванию, в него вошли Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Монеточка, Тимати, Face, Pharaoh и другие.