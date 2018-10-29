Стало известно, как в российских тюрьмах предотвращают бунты исламистов

«Был выявлен ряд фактов передачи в тюрьмы экстремистской литературы, пропаганды», – рассказал газете ВЗГЛЯД полковник внутренней службы в отставке Владимир Макиенко о том, как в России борются с проявлением исламизма среди заключенных. В четверг в Таджикистане бунт заключенных-исламистов повлек гибель более 20 человек.

Полковник внутренней службы в отставке Владимир Макиенко подчеркивает, что России фактически удалось полностью взять под контроль ситуацию с проблемой проявления исламизма в тюрьмах. Несмотря на то, что ситуация в стране не такая тяжелая, как в Таджикистане, где произошел бунт исламистов в колонии строгого режима, «но попытки воздействовать на осужденных имеют место быть».

«Особенно сильно это проявлялось в 90-е и начале нулевых. Сейчас это направлено в законное русло: в территориальных органах ФСИН создан институт помощников по работе с верующими. В ряде регионов, где жители в большинстве своем исповедуют ислам, эти должности занимают представители мусульманской конфессии», – рассказал Макиенко.

По его словам, во всех регионах России сейчас налажено взаимодействие правоохранителей с представителями всех конфессий. «Был выявлен ряд фактов передачи в тюрьмы экстремистской литературы, пропаганды. В этом случае поступали по закону», – отметил он.

Макиенко добавил, что ФСИН России усиленно ведет эту работу, в центральном аппарате был создан специальный отдел. «Но важна работа не только внутри учреждения, но и общая профилактика правоохранителей и органов безопасности. У нас этому уделяется достаточное внимание», – рассказал полковник внутренней службы в отставке.

Он отметил также, что уголовный элемент – это всегда ударная сила для любых экстремистов, поэтому вести профилактическую работу нужно постоянно. Если государство слабое, то экстремистам проще реализовать свои возможности. То, что инцидент с исламистами произошел именно в Таджикистане, Макиенко объяснил прежде всего слабой экономикой и тоталитарным строем.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате бунта в колонии строгого режима в Таджикистане погиб сотрудник учреждения и спецназовец, а количество погибших заключенных выросло до 25 человек.

Все началось с того, что один из заключенных (член «Исламского государства*») отобрал оружие у охранника и открыл огонь по надзирателям. В результате заключенные захватили корпус учреждения. В ответ спецназ УВД Согдийской области начал штурм и подавил бунт.