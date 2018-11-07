Дробыш согласился «раскрутить» дознавательницу из Уфы

Продюсер Виктор Дробыш выразил готовность «раскрутить» 23-летнюю дознавательницу из Уфимского отдела полиции, ставшую жертвой изнасилования.

В социальных сетях девушка публиковала несколько видеороликов с исполнением песен под аккомпанемент пианино.

«Это возможно. Пусть Гузель пришлет мне свои демо-записи. Я их послушаю», – сказал Виктор Дробыш в ответ на вопрос «Комсомольской правды» о том, готов ли он помочь дознавательнице стать настоящей певицей.

Издание отмечает, что девушке передали адрес электронной почты продюсера.

Кроме того, «КП» опубликовала ролик, на котором девушка (ее лицо скрыто) исполняет песню.

Напомним, теперь уже бывшего начальника одного из районных УВД Уфы и его коллег подозревают в изнасиловании 23-летнего дознавателя –дочери замначальника управления Росгвардии по Башкирии.