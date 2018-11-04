В Чикаго возле железнодорожной станции произошел взрыв

В американском Чикаго произошел взрыв у железнодорожной станции, погиб один человек, сообщает Chicago Tribune со ссылкой на власти города.

Инцидент произошел во время ремонтных работ на железной дороге неподалеку от станции Grayland station. Обстоятельства произошедшего выясняются, передает RT.