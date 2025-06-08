Победители окружного этапа ЦФО «Зарницы 2.0» прошли в финал проекта

Tекст: Ольга Иванова

Торжественное закрытие окружного этапа второго сезона Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошло в Тульской области 7 июня. Победителями стали шесть отрядов в средней и специальной возрастных категориях, которые примут участие в финале проекта в сентябре 2025 года.

Советник председателя правления Движения Первых Дарья Козырева заявила: «Сегодня «Зарница» объединяет школьников и студентов колледжей, показывает преемственность и силу командного духа. Уверена, что каждый, кто прошел окружной этап, достоин быть в финале». Всего в окружном этапе ЦФО участвовали 330 юношей и девушек.

В средней возрастной категории первое место занял отряд «Засосна-Сокол» из Белгородской области, второе место – «Ми-Ми-Мишки» из Калужской области, третье место – «Ратмир» из Ярославской области. В специальной категории лидерами стали: «Ратмир» (Ярославская область), «Щит и меч 77» (Москва), «Гранит40» (Калужская область). Лучшие отряды были награждены дипломами, брендированной продукцией и памятными подарками.

Заместитель начальника Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Владислав Бредихин отметил, что военно-патриотическая работа вызывает большой интерес среди молодых людей и способствует формированию единой системы патриотического воспитания. Участники прошли подготовку по своим условно-военным специальностям, занимались тактической медициной, огневой подготовкой, инженерным оборудованием и другими направлениями.

Окружные сборы для старшей возрастной категории пройдут с 11 по 17 июля в Костромской области. Финал Всероссийской игры запланирован на сентябрь 2025 года.