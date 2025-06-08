Axios сообщил об уязвимости администрации Трампа к звонкам мошенников

Tекст: Ольга Иванова

Президент США Дональд Трамп и его команда предпочитают использовать личные мобильные телефоны для связи, что делает их необычайно уязвимыми для мошенников и иностранных агентов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию портала Axios.

В публикации подчеркивается, что подобная практика лишает администрацию защиты от типичных схем обмана, включая телефонные розыгрыши и попытки выдать себя за других лиц. В материале отмечается: «Нет гарантии, что мошенник, самозванец или даже агент иностранной разведки не сможет пообщаться с президентом».

Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг заявил, что привычка Трампа использовать личный телефон делает его самым «прозрачным» и открытым президентом в истории США. Однако авторы материала считают, что администрация уделяет больше внимания скорости и удобству связи, чем вопросам безопасности, что и создает благоприятные условия для возможных манипуляций и обмана.

Газета ВЗГЛЯД писала, что в результате взлома приложения TeleMessage неизвестные хакеры получили доступ к сообщениям сотрудников Белого дома, дипломатических работников и Секретной службы.