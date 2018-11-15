Мэй потребовала от России отдать Украине корабли и моряков

Глава британского правительства Тереза Мэй по прибытии на саммит G20 в Аргентине заявила, что Лондон будет настаивать на введении дополнительных санкций против Москвы в связи с инцидентом в Керченском проливе.

«Мы всегда активно выступали в ЕС за санкции в отношении России в связи с ее поведением. Мы продолжим настаивать на тех санкциях против России, которые считаем подходящими», – заявила Мэй, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Она также потребовала «освободить корабли и моряков и способствовать деэскалации ситуации».

Ранее сенат Конгресса США единогласно принял резолюцию по инциденту в Керченском проливе, осудив действия России против украинских ВМС и назвав их «провокационными».

Напомним, президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии выборов. Американские СМИ назвали действия Порошенко «сценарием Пиночета».